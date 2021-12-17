今年的聖誕節禮物你挑好了嗎？TYS太陽星創意團隊、時報文學獎與百味咖啡聯名推出一款有溫度的「文學咖啡」，並結合42屆時報文學獎得獎作品集《溫柔靠岸》聯名推出「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」，以文學為主題打造最浪漫的咖啡，在即將到來的聖誕節，為重要的人送上一份有溫度的禮物。

「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」收錄浪漫甜美的新詩、溫暖甘醇的散文、乾淨清爽的影視小說、馥郁醇厚的報導文學等4種風味文學咖啡，並由具有SCA、CQI專業證照的百味咖啡烘豆師，依據四種風味口感特色，製作專屬風味雷達圖，文學咖啡特色一目了然。

SCA、CQI專業證照的百味咖啡烘豆師為影視小說風味咖啡定調圖。(圖／TYS太陽星提供)

新詩風味咖啡以阿里山鄉卓武山、亞洲、非洲三種產地咖啡豆打造茉莉花、水蜜桃、桂圓、伯爵茶的風味；散文風味咖啡以阿里山鄉卓武山、南美洲兩種產地咖啡豆打造堅果、奶油、蔗糖的風味；影視小說風味咖啡以阿里山鄉卓武山、非洲兩種產地咖啡豆打造柳橙、百香果、核果的風味；報導文學風味咖啡以阿里山鄉卓武山、中美洲兩種產地咖啡豆打造巧克力、可可、焦糖的風味。

文學咖啡杯選用諾貝爾文學獎得獎詩人T∙S∙艾略特、啟蒙思想家讓-雅克∙盧梭、女性主義文學家凱特·肖邦、諷刺文學大師強納森·史威夫四位文學家留下的咖啡經典名句為視覺設計。(圖／TYS太陽星提供)

四款文學咖啡皆選用「台灣精品咖啡國際競標冠軍」卓武山莊園精選咖啡豆，結合第42屆時報文學獎得獎作品集《溫柔靠岸》，打造TYS Super Coffee 「雙冠軍」禮盒，限時特惠價699元，滿千再贈限量文學咖啡杯，另有單一風味咖啡盒裝組可供選購。(賴韻如/台北報導)

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TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒

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