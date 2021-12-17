現場台中榮總醫師示範遠距醫療的應用情境，透過網路回傳，提供患者檢查的遠距資訊，做明確的診斷及治療建議。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中榮總積極發展智慧醫療，拓展醫療外交，與諾魯共和國醫療外交達14年，17日舉行記者會，攜手宏碁公司、宏碁智醫公司及晉弘科技，將遠距醫療科技帶至諾魯共和國，提供諾魯病患更完整的治療及轉診後送評估。

現場台中榮總院長陳適安與諾魯衛生部長達吉雅各視訊測試先打招呼；諾魯常駐醫師透過晉弘科技研發的五官鏡，將遠端諾魯病患檢查的畫面回傳中榮，中榮醫師可即時於影像上進行標註，並與諾魯病患進行互動與解說。

台中榮總院長陳適安說，台灣與諾魯維持友好的邦誼，每年中榮安排常駐醫師及行動醫療團至諾魯支援，因新冠肺炎疫情影響無法前往，但諾魯病患治療不能等，今年台灣與諾魯開啟邦交史上首次以直航醫療專機，將諾魯病人轉診至中榮治療，3個梯次共104位患者，計53位病人完成治療返國。

陳適安表示，發展智慧醫療、尖端醫療、精準醫療，目前把這樣的醫療科技帶到諾魯友邦，感謝宏碁公司、宏碁智醫公司及晉弘科技，願意捐贈遠距醫療設備，協助中榮將這份醫療及愛心，傳遞到世界的更多角落。14年來「諾魯醫療計畫」累計服務近2萬人次，超越諾魯總人口數1.1萬人近2倍。

台中榮總指出，啟用遠距醫療後，未來諾魯病患的治療將更便利；諾魯國人糖尿病盛行率高，當諾魯常駐醫師有眼部病變方面診斷疑問時，經宏碁智醫公司研發的「VeriSee DR」電腦輔助診斷軟體，判讀糖尿病病人的眼底鏡影像，提供常駐醫師即時診斷及建議，再治療。

諾魯駐台大使凱法斯表示，感謝台灣將醫療科技帶進諾魯，提升當地的醫療設備、啟用遠距醫療後更能即時彙整專科醫師建議，使治療將更加便利；並感謝中榮總醫療團隊長達14年給予諾魯居民的醫療支援。

宏碁公司陳俊聖董事長表示，宏碁應用資通訊專長，專注在人工智慧及大數據分析技術；旗下宏碁智醫設計及開發智慧醫療產品，已導入醫療照護場域。今天，宏碁集團更是發揮己力，協助中榮醫療團隊，將愛心送至邦交國諾魯，盼提升當地醫療品質。