「彰化建縣300 狂歡耶誕」，歲末祈福活動25日在鹿港鎮體育場歡樂登場。（吳敏菁攝）

「彰化建縣300 狂歡耶誕」，歲末祈福活動25日在鹿港鎮體育場歡樂登場。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「彰化建縣300 狂歡耶誕」，歲末祈福活動25日在鹿港鎮體育場歡樂登場，從白天到晚上，包含「耶誕市集」、「耶誕感恩秀」及「耶誕演唱會」，人氣卡司輪番上陣，最後壓軸還有長達480秒璀璨煙火秀。

王惠美表示，彰化建縣即將300年，25日在鹿港體育場舉辦歲末祈福活動，希望能邀請更多民眾來彰化，這次演唱卡司非常的堅強，包括ELLA陳嘉樺、嘻哈天團玖壹壹與非常多實力派唱將，歡迎大家來欣賞非常精彩的演唱會。另外，彰化有非常多好吃好玩與許多祕境，鹿港地區沿海海岸線61公里，從伸港、線西、鹿港、福興到芳苑都有許多特色景點及美味小吃，歡迎大家來體驗。

王惠美指出，鹿港可說是開放的博物館，可來一場鹿港知性之旅，到和興青創基地來看看青年朋友的文創產品，彰化有山線、海線等景點，來彰化遊玩滿足願望，聽演唱會、看煙火秀。在彰化消費滿200元，就有摸彩機會，大獎有3間房子與電動機車及1萬8000包現金，歡迎大家把錢花在彰化。

活動從早上10點30分開始，有好吃好逛的「耶誕市集」，舞台區還有「耶誕感恩秀」邀請彰化境內特色表演團體與街頭藝人為活動揭開序幕，晚間7點至10點「彰化建縣300 狂歡耶誕」耶誕演唱會隆重登場，將由鹿港昇動舞蹈團的表演拉開序幕。

精彩內容有「新台妹」魏妙如、文青歌手魏佳瑩、金曲天團告五人、唱將總鋪師陳隨意，壓軸藝人更邀請到台客嘻哈天團玖壹壹、秒殺天后ELLA陳嘉樺，演唱會1千張票60秒完售等級，人氣卡司輪番上陣，加上長達480秒璀璨煙火秀，用最歡愉、最振奮的精神共同迎接2022年。