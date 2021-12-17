in89豪華影城開幕，市長黃敏惠期許蔡榮華董事長對電影的熱情能帶動地方消費新發展。（廖素慧攝）

in89豪華影城親子廳有孩子的玩樂區。（廖素慧攝）

in89豪華影城MX4D廳，有如置身電影中的現場感。（廖素慧攝）

in89豪華影城Coach廳躺著看電影，好舒適。（廖素慧攝）

嘉義市積極招商引資，映集團投資30億元打造豪華影城，採用世界最先進的IMAX雷射技術，17日開幕，市長黃敏惠、市議長莊豐安到場體驗電影的視覺及音效，直呼「太精采了」，期許帶動雲嘉南地區的電影娛樂消費大進展。

黃敏惠表示，嘉義市很小，雖然很努力打拚，仍不容易被看見，8年前蔡榮華董事長表示要來嘉義市投資，她憂喜參半，為地方影藝產業有新發展而振奮，卻也擔心市場的接受力，但85歲的蔡董事長對電影的夢想、熱情，很令人感動，而有了今天新建的in89豪華影城在早期國民戲院原址開幕了。

黃敏惠表示，嘉義in89豪華影城是全台唯一同時擁有IMAX、LUXE、MX4D三大電影規格的影城，全視野的最新一代IMAX雷射巨幕廳，還有李安導演稱讚的3D終極螢幕「LUXE」雷射4K巨幕廳，帶給觀眾全新震撼效果的動感電影，期待帶領雲嘉南區域的電影娛樂消費再起飛。

in89豪華影城執行長蔡振宏指出，12月底有優惠抽獎活動，名字有「嘉義豪華影城」其中的1個字、生日月份日期有「8、9」的人可以參加抽獎，有機會免費看電影，明年元月還會與IMAX合作推出科普教育影片免費體驗活動。