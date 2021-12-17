桃園市、新竹市明年公告現值及地價調整11日決評定通過，桃園市公告現值調漲2.83％、公告地價調漲3.57％，桃園火車站前原肯德基的中正路、復興路口商業區土地每坪149萬元，連16年蟬聯「地王」。新竹市公告地價0漲幅，公告現值平均漲幅0.99％，地王由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地每坪164萬元，連續第10年蟬聯。

桃園市地政局長蔡金鐘表示，桃園有桃園航空城計畫、捷運沿線等諸多整體開發區內土地因使用性質變更，開發區所在的大園區、蘆竹區及中壢區，公告土地現值上漲幅度較為明顯。公告地價則需綜合考量近2年地價變動情形、社會經濟狀況、民眾稅負能力、地方財政等因素，綜合考量下採溫和調整方案評定，扣除開發區後公告土地現值平均調幅約0.25％，公告地價平均調幅負0.25％。

桃園公告地現值平均調幅最高為大園區19.84％、蘆竹區4.87％、中壢區2.41％，反應桃園航空城開發區、林市地重劃區、機場捷運A21站周邊、中原營區等地區用地性質變更；公告地價平均調幅最高前三名分別為大園區20.07％、中壢區5.72％、蘆竹區4.29％，公告地價平均調幅大於公告土地現值，主要因地價反應累積二年地價變動情形所致。

新竹市地政處處長曾淑英處長表示，此次新竹市地價調整，考量人民負擔公告地價0漲幅，本次約有九成的公告地價區段未調整；而為避免墊高土地交易價格公告土地現值平均漲幅0.99％，調整後占市價比例提高為89%，公告現值持平區段占全市45%，其中巨城周邊商業活動熱絡、世界高中旁介壽段都市更新基地使用性質變更等，為本次漲幅較大區域。