永豐餘投控（1907）的沼氣再生能源發電，創造「在地、再生」的減碳能源模式，科技化厭氧菌種培育技術可在4小時內高效提升至80％甲烷濃度，發電效率逾40％，今（17）日獲頒「第18屆國家新創獎-企業新創獎」。

永豐餘早年收集甘蔗渣作為造紙原料，深植循環經濟DNA，集團二代創辦人何壽川認為，世上沒有廢棄物，只是還未找到妥適處理方法，並提出五大全循環經濟藍圖，朝「低碳、低耗能、去石化」的願景前進，使永豐餘成為循環經濟實踐者。

永豐餘的沼氣再生能源發電，是將製程水中的有機物，經獨家培育的厭氧菌處理轉化為沼氣，經過生物脫硫後，由內燃機及發電機產生電能。永豐餘厭氧菌轉化出的沼氣，與傳統畜牧、廚餘等需要20～30天轉化時間相比，只需4小時，就能將90％有機物轉化為沼氣，且沼氣中甲烷濃度高達80％，接近「最潔淨能源」天然氣的等級。此外，為確保沼氣資源充分利用，將煙氣餘熱回收後產生蒸氣，供紙機製程使用。

永豐餘新屋廠擁有國內最大沼氣發電系統，總裝置容量5200KW，一年最大發電量4200萬度，可供應台灣近1.2萬戶家庭用電。同樣的發電量依能源局最新公布109年度電力排碳係數每度0.502公斤的二氧化碳當量換算，約可減少碳排放21084公噸的二氧化碳當量。

台灣沒有石油、煤、天然氣等化石燃料，逾95％能源仰賴進口，為降低能源供應風險、創造具韌性的減碳能源系統，沼氣將是克服太陽能、風能在地域及季節限制的穩定再生能源。台灣每年逾2000萬噸有機廢棄物是相當有價值的在地資源，若能有效利用轉換為沼氣發電，將可減少「進口、非再生」能源的依賴，創造「在地、再生」的能源產業，創造多重價值的減碳可行模式。