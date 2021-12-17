美光科技（Nasdaq: MU）今宣布發表第四年的年度多元化、平等與包容性（DEI）報告，針對去年的報告揭示的六項DEI承諾，展現其努力與豐碩成果。這些承諾賦予美光多項責任，包含落實踐團隊成員多元化、推動薪酬及福利平等、加強包容文化，並為所有人打造平等的話語權，美光也首次公開揭露其公平僱用機會（EEO-1）的綜合資料。

美光全球人力資源資深副總裁April Arnzen表示：「能持續在所有的DEI承諾中都取得大幅進展，並能實踐大部分的目標，我們感到相當自豪。這對我們極為重要，因為美光堅信DEI能激發創新、推進我們的企業使命、帶動市場競爭力，這是所有人都應該做的對的事。」

美光全球所有職等的女性代表人數均有成長，其中於印度、馬來西亞和台灣，女性同仁數皆已超過半導體產業的基準。此外，美光在董事會中也已達到50／50的性別平衡。

今年3月，美光也宣布實現全球同仁不分族群、性別均薪酬平等的目標，消弭少數族群包含美國退伍軍人、黑人、西班牙裔／拉丁美洲裔、以及全球身心障礙人士等在基本薪資、現金獎金和股票獎勵方面於統計上的顯著差異。

美光也在同仁和高階主管的年度獎勵計畫中增設DEI目標，首度將美光的DEI目標及承諾納入員工和高階主管的薪酬規劃中。而這些目標對於美光在增加少數族群的代表性、達到全面的薪酬平等、提高參與度調查中的包容指數得分層面皆有貢獻。

此外，美光的員工資源團體（ERG）成員數在今年增加了一倍。ERG是以成員共同的身份或經驗為核心，由員工帶領並志願性參與的團體。今年的成長來自全球20個新的ERG分會，包含亞洲地區的5個PRIDE+Allies分會，以及因應疫情期間社會中針對特定群體的暴力事件，所成立的亞裔美國人和太平洋島民網路（AAPIN）。

除了投入有目的性的計畫以深化全球的DEI作為外，美光也定義許多業務以外的關鍵領域，並深信這些關鍵領域將扮演重要角色，創造深遠的效益，進而建立更具包容性的經濟。

2021會計年度，美光指定3億美元專款由多元化的企業管理，包括Ramirez & Co.和Seelaus Asset Management LLC（R. Seelaus & Co.的全資子公司），並且支持影響力投資（Impact Investment）計畫和策略。該金額更在2022會計年度提升至5億美元，且進一步擴大服務範圍，納入股份回購。美光也將其向多元化供應商採購的年度支出提升至2.12億美元，較2020會計年度的水準成長超過100％。