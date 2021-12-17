美國微軟公司（Microsoft）旗下網絡搜尋引擎必應（Bing）表示，被相關政府機構要求，暫停在大陸的系統自動建議（auto suggest）功能30天。

Bing表示，作為全球性搜尋平台，Bing將持續致力於尊重法治與用戶獲取資訊的權利，在遵守法律的前提下最大限度幫助客戶尋找所需資訊。但沒有詳細說明暫停自動建議功能的原因。

路透報導，Bing目前是大陸唯一可用的主要外國搜索引擎。大陸網友16日表示，一度無法正常訪問Bing，但之後已服務恢復。

在大陸加強網路監管的背景下，微軟旗下的職場社交平台領英（LinkedIn）10月宣布撤出大陸，宣告最後一家在大陸公開營運的美國主要社交媒體網站退出。

領英當時表示，將改由沒有社交媒體功能的招聘網站服務，取代其大陸服務。公司指出，作出撤出決定是因「在大陸面臨更具挑戰性的經營環境和更高的合規要求」。