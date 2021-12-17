台北科技大學越南校友會近日在北科大舉行成立大會。當前越南成為中國大陸外另一台商投資重鎮，越來越多台灣人在該地「討生活」，校友會的成立，一方面期盼凝聚越南各地校友向心力，另一方面希望能承擔社會責任。接下來校友會將不畏疫情阻隔，繼續在北、中、南越招募更多北科大校友。

台北科技大學校長王錫福表示，當前台商因中美貿易戰等原因，在東南亞的投資幾乎集中在越南，但如此重要的地方卻沒有台科大校友會。因此他在2021年初時，委託台展集團董事長廖漢明擔任籌備會主委，進行北科大越南校友會成立工作。

王錫福提到，在外國聯繫校友相當不容易，越南校友會是經過廖漢明等與北、中、南越校友，透過視訊方式舉行5次籌備會才成立，也讓台北科技大學今年的110週年校慶增添不少光彩。

在中國投資32年、在越南投資10年的廖漢明指出，越南GDP在過去30年成長30倍、緊鄰中國、越來越多台商到當地投資，且許多台幹散布在當地各大企業之中、又是有機會取代中國大陸成為全球製造大國的國家，因此成立校友會非常重要。

廖漢明說，成立該校友會相當不容易，但有了這個平台之後，校友跟校友就能連結在一起，並作為校友欲到越南投資及與學校之間的橋樑，一起為台北科技大學爭光。