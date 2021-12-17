宏碁（2353）旗下宏碁智醫強攻人工智慧（AI）影像醫療科技。宏碁董事長暨執行長陳俊聖今表示，台灣的TFDA認證有幾個國家非常熱，台灣做得好別人就會認同，尤其是東南亞國家很認台灣的TFDA。TFDA這是一個國家的資產，我們捫心自問是不是有好好的用TFDA這一個Reputation，我是一個生意人，所謂我們有沒有好好用它，是指Capitalize和Monetize，現在申請到了只是台南連台中，雲林連台北，其實應該範圍可以再擴大，台灣相關有邦交的國家都可以做。

陳俊聖表示，台灣能量在高科技，雖然醫學也很厲害但很難發力，如果很容易發力也不會做了十幾年，還無法發力。但現在發現以高科技高能量來支持醫學就是AI，台灣發展BIOTEC產業，宏碁智醫走出一條路來，這是非常有有成就感。

陳俊聖表示，影像判讀加上醫學影像傳輸裝置，拿到美國食品藥物管理局（FDA）許可等於執照到手，解決台灣醫療發展困境。台灣目前有大概有4~5張，宏碁智醫有2張，希望更多的高科技公司一起來參與。這個領域衝出來，台灣就會成為全世界的NO2。我是一個生意人，我能嗅得出這是一個商業機會。目前在美國有327件的FDA相關人工醫學影像判讀，在15個項目已經通過了，這意味著這條路是通的，可以做的除了美國外，其他國家做的還不多。

宏碁智醫拿到影像判讀加上醫學影像傳輸裝置FDA許可半年後，快速推展已有50個醫院導入，可做糖眼篩檢的AI診斷軟體VeriSee DR，也在台灣、菲律賓、泰國、越南、印尼導入，糖尿病大國印度等多個國家，同時也在申請中。

台灣在新藥做太久做不出來，做醫療儀器有做出來但出口量有限，宏碁智醫專精在眼部的影像判讀，同一個眼底鏡可以有好幾個判讀，目前已經有2個項目獲FDA許可，希望明年還會有新的FDA項目出來。