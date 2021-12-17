上海航交所今日公布最新SCFI綜合指數，全球塞港、缺櫃因素未解，指數再創新高，本周上漲83.64點，來到4894.62點，漲幅1.7％。三大主要遠程航線全面上揚，美西線每FEU(40呎櫃)續創新高，來到7419美元，美東線也直逼11000美元關卡，周漲幅擴大到3.2％。

最新出爐的運價顯示，第四季淡季不淡狀況延續，遠東到美西每FEU(40呎櫃) 運價這周為7419美元，上漲119美元，漲幅1.6％。遠東到美東每FEU(40呎櫃)連三漲，本周為10983美元，上漲339美元，漲幅3.2％。遠東到歐洲每TEU(20呎櫃)同樣連三漲，本周小漲6美元，至7603美元，漲幅近0.1％。其他遠洋線除遠東到南非較前一周下跌外，其餘都較前一周上漲。

近洋線方面，遠東到東南亞上漲到1469美元，比前一周上漲101美元，漲幅7.4％；遠東到韓國上漲4美元，為342美元；遠東到日本關西、遠東到日本關東則是分別下跌3美元及16美元，報價295美元及272美元。