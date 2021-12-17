金門縣政府與縣農會明（18）日上午8時至12時，在總兵署前廣場舉辦「2021愛你~愛伊攏安心農民市集」，邀請地區農業產銷班、安全農業示範農戶、有機農戶參與展售，金門縣水產試驗所也提供地區水產品一起行銷，與鄉親分享農業推廣成果。
縣府說明，這項周末市集結合地區有機、安全蔬菜、百花蜜、有機菇類等農產品，水試所也提供白蝦、虱目魚(各限量100份，每人限購2組)及水獺文創商品。金門縣農會另提供芋頭、地瓜、酸白菜料理試吃活動，歡迎大家共襄盛舉。
金門縣政府與縣農會明（18）日上午8時至12時，在總兵署前廣場舉辦「2021愛你~愛伊攏安心農民市集」，邀請地區農業產銷班、安全農業示範農戶、有機農戶參與展售，金門縣水產試驗所也提供地區水產品一起行銷，與鄉親分享農業推廣成果。
縣府說明，這項周末市集結合地區有機、安全蔬菜、百花蜜、有機菇類等農產品，水試所也提供白蝦、虱目魚(各限量100份，每人限購2組)及水獺文創商品。金門縣農會另提供芋頭、地瓜、酸白菜料理試吃活動，歡迎大家共襄盛舉。
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