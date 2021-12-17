台東縣池上鄉舉行第2期作稻米品質競賽。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉舉行第2期作稻米品質競賽，由農友吳阿森（左）獲米王寶座，池上鄉長張堯城（右）頒獎。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉舉行第2期作稻米品質競賽，參賽選手歷經米廠嚴謹初選程序、稻米規格評比與官能品評，由米農吳阿森以96分高分摘下冠軍，並獲得稻穀獎勵金25萬元。評審江瑞拱指出，今年抽穗期間遇上大雨，參賽稻米依然維持良好品質，就此可以看出農民的用心。

評審低頭仔細觀察每一碗白飯的外觀，並逐一品嘗每項樣品，要評選出今年池上鄉第2期稻作的米王候選人。受到疫情影響，今年全國第1期稻米競賽皆停辦。但池上鄉每年都會自行辦理2期稻作的稻米比賽，希望能夠鼓勵更多農民用心栽種優質稻米。

經過2個多小時評選後，由農友吳阿森以總分96的高分，奪下今年米王寶座，亞軍由高盛雄奪下，林瑞生拿下第三。吳阿森指出，今年比較早插秧，剛好避過今年大雨時期，「就是不小心得獎了啦」。

評審長江瑞拱指出，今年在抽穗期間池上遇上大雨，但參賽20組農友的稻米，品質依然維持很不錯，就此可以看出農民種稻的用心。

建興米廠負責人梁正賢表示，能得獎的稻米，插秧跟割稻的時間尤其關鍵，而種稻不是撒越多農藥跟肥料，稻穀就會好，必須要合理的藥用及施肥，也希望未來慣行農法種出來的稻榖，都能夠接近無農藥殘留檢出，將安全、高品質的池上米提供給消費者。

池上鄉長張堯城表示，有別於其他地區每年1次的全國賽事，池上以每期作一次的頻率辦理良質米競賽，目的就是要提供池上米農競爭的舞台，希望透過農民間彼此切磋，精進池上米的品質，持續讓池上米的品牌發光發熱。