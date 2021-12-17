正隆（1904）響應「氣候相關財務揭露」（TCFD）倡議，並成為國內首家通過TCFD查核且獲得最高評級認證的紙業公司。

正隆董事長鄭舒云表示，氣候變遷是全球性議題，資源循環利用是產業永續發展方向，正隆務實提出四大科學減碳路徑：能源效率提升、再生能源發展、深化循環經濟低碳燃料、創新應用負碳排技術，宣示向淨零碳排願景邁進的決心。

正隆自2013年起編制永續報告書，強化ESG揭露與溝通，除將金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」結合業務發展列入，於2020年導入TCFD架構，並在2021年422地球日簽署成為TCFD支持者，自願性揭露治理、策略、風險管理、指標和目標四大核心要素，向利害關係人展現面對氣候風險之適應力。

正隆於2021年11月完成TCFD符合性查核，聲明正隆之氣候相關財務揭露成熟度模型為「第五級：優秀」，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書。

2020年正隆成立60年，董事會訂定「低碳智紙」轉型大計，聚焦「循環經濟、低碳綠能、智慧創新」3大主軸，發動深度永續革新。以既有的再生製造經驗與技術為基礎，正隆整合物流網、行動數據等智慧應用，同時擴大綠色產銷供應鏈規模與效率。在邁入下一甲子的起點，正隆成為台灣首家導入產銷智能化的紙業，打造首個綠色智能紙器廠，並將在地成功經驗向海外據點移植。

秉持「零廢棄」核心價值，正隆即早發展高效率規模化再生技術，超過9成產品都由回收紙品再製而成，致力提供市場綠色採購選擇，更因此為本土紙業建立比國外「先砍樹後種植」林漿紙一體化更友善在地環境的碳中和路徑，去年起透過TCFD框架完成重大氣候變遷風險及機會鑑別，明確訂定ESG中長期策略和目標，藉由全方位落實ESG，以數位轉型從「製紙」到「智紙」，不只「近零」更追求「淨零」。

正隆也協助價值鏈進行減碳，推動回收供應鏈輔導計畫，帶動上百家供應商進行源頭減量與節能減碳；在客戶面向，以研發低碳技術產品與解決方案，包含免膠帶網購箱、兼具環保防水的無塑生鮮宅配包裝紙等，透過科研技術，減少產品碳足跡，但不減損包材保護力，正隆因此成為許多國際大廠長期綠色包裝供應夥伴。此外，環保第一品牌蒲公英也將產品線延伸至家庭洗劑，提供多元產品幫助消費者從日常生活中減碳。