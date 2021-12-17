台灣中油投入多年的「高安全快充鈦酸鋰儲能材料技術開發」，17日獲科技部長吳政忠頒發企業新創類別之國家新創獎。總經理兼代理董事長李順欽表示，在面臨能源轉型之際，此獎深具意義。

中油指出，LTO材料具高安全性、超快速充放電及長壽命等特性，十分適合應用於大型儲能系統、電動巴士及車輛啟停等高品質電池。研發團隊藉由引入鈦酸鋰材料改質方法及導入自動化低成本連續製程，成功提升該材料本質導電性、提高克電容量及降低製造成本，克服該材料原有缺點及種種不利發展因素，成為台灣目前唯一可供應商用鈦酸鋰材料的業者。目前正籌建年產量1000噸之LTO材料生產工廠中，預計112年可完工。

107年起台灣中油開始將自產的鈦酸鋰材料使用於儲能系統，實際應用於所屬智慧綠能加油站，是中油從純油品供應轉型跨入儲電、供電新能源營運領域，朝綠能永續發展的重要里程碑。

此次獲獎的「高安全快充鈦酸鋰儲能材料技術開發」技術充分運用鈦酸鋰之材料特性，將持續發展各式品質佳、長壽命且價格具競爭力之儲能材料商品，為台灣的綠能產業發展添翼，鈦酸鋰電池之應用範疇廣泛，包括固定式儲能系統，如家庭儲能系統、社區系統、工商業儲能系統與電網儲能系統等，還有移動式儲能系統，如電動堆高機、電動無人搬運車、電動巴士、電動商務車等。