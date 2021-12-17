42歲張姓男子患有思覺失調症，今（17日）上午9時許，疑因不能在家中抽菸持刀弒母、砍傷胞姊。（葉書宏攝）

中和男持刀弒母「我覺得沒有人愛我，我很後悔！」

人倫悲劇！42歲張姓男子患有思覺失調症，今（17日）上午9時許，疑因不能在家中抽菸持刀弒母、砍傷胞姊，張嫌移送時透露「我覺得沒有人愛我，我很後悔！」警訊後依殺人及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據悉，張嫌患有思覺失調症，卻未按時服藥，曾有過一段婚姻，多年前已離婚，女兒則由前妻照顧。

張嫌今（17日）上午9時許，因母親禁止他在新北市中和區住家廁所內抽菸，母子倆發生口角衝突，張嫌一怒之下竟持家中長約28公分料理刀砍傷母親，張母右側腹部及右腹靠背部共5處刀傷，胞姊見狀上前制止也遭劃傷。

警、消獲報抵達，現場滿地血跡，張母意識模糊，緊急送往雙和醫院急救仍宣告不治，胞姊則輕傷送醫後無礙。張嫌犯案後在住家內乖乖就逮，他供稱，也不知道為何會發生這種事情。警訊後依殺人及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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