金馬影帝陳松勇近年來身體狀況不佳，出席公開場合常坐在輪椅上，未料今（17）日下午他驚傳病逝桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲。

其實，陳松勇10月時就傳出身體不適，緊急叫救護車送醫，但他事後僅表示「只是吹到風」，有點不舒服，未料才過不到2個月，就傳出病逝的消息，讓外界都相當震驚。

1970年出道的陳松勇，演過不少膾炙人口的戲劇和電影，早年以電影《魯冰花》、《監獄風雲》走紅，更以《悲情城市》獲得金馬獎影帝頭銜，他為人豪爽大器，但近年因為病魔纏身減少出現在螢光幕前，2006年還因為中風送醫，但出院後仍不改愛喝酒個性，出席餐會時還會自己攜帶高粱酒，笑稱：「喝高粱酒跟人家聊天，憂鬱才會好。」

陳松勇近年來遭遇胃出血、急性腎衰竭、呼吸衰竭等生死難關，但他身體依舊硬朗，說話中氣十足，一個人獨居的他，都由印尼籍看護Yule照料生活起居，他之前受訪時也大讚Yule善良、細心，照顧他有如照顧親生父親，平時也真的會開口叫陳松勇「阿爸」，因此便動念未來要分遺產200萬給Yule，好讓她回到故鄉後有錢買地、做生意，以報答平日照顧恩情。