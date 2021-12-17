交通部觀光局推薦10處活動，陪民眾一起跨年。（觀光局提供／陳祐誠傳真）

再2個禮拜就是跨年，許多人還未想好去哪度過，交通部觀光局推薦全台6個國家風景區及3個觀光遊樂園活動，從看2021年最後一道夕陽、午夜跨年及迎接2022年第一道曙光，讓參與民眾共同許願望、迎幸福。

觀光局表示，全台及離島跨年時分皆有送舊迎新活動，民眾想歡送2021年最後一道夕陽、揮別疫情，可選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴；或是到梨山參加全台最高的跨年活動，欣賞原住民熱情舞蹈，還可到谷關看表演、泡溫泉、賞風景。

觀光局也推薦大小朋友闔家到麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界，一同遊樂、看表演與煙火秀度過佳節。

北部民眾可前往宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘，看2022東北角特有的「龜山朝日」，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順遊到礁溪泡湯。

中部民眾可到日月潭「潭情說愛」，在湖光水色霧氣繚繞的夜幕，等待曙光乍現迎接新年。南部民眾可阿里山參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同欣賞一場高海拔、高品質、高水準的「3高」日出印象音樂會。

東部民眾有最經典的台東三仙台遊憩區迎曙光，結合夜間燈光、壯麗八拱橋、在地特色市集，享受新年的朝氣，迎接本島第一道曙光。

離島部分，可選擇到馬祖西莒島上參加升旗典禮，效法當年戰士英雄昂首向前，慷慨激昂迎接國境曙光，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出賞美景。

由於活動期間參與人潮眾多，觀光局呼籲，民眾應全程配戴口罩並配合防疫規範，且活動皆於半夜清晨之間，民眾要做好禦寒準備。