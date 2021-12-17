對新冠疫情急遽升溫的韓國來說，當地民眾又要開始在嚴格的社交禁令下生活。垂涎居家時間變多的商機，LG也順勢推出一種室內植栽人工智慧(AI)產品，利用這種新科技的智慧箱，即使平日疏於照料，這些室內盆栽也可以活得綠意盎然。

韓國LG電子推出的這種自動化室內盆栽箱叫做LG tiiun。Tiiun在韓語是植物發芽之意。同時，這個植栽箱也結合LG數十年開發冰箱、淨水器以及通風系統的不同技術，讓盆栽能在最合宜的溫度、水分以及照明環境下成長。

早在2020年美國拉斯維加斯消費電子展CES期間，LG曾將這個室內植栽箱初次公開亮相過。另外，三星電子也有類似的產品Bespoke Plant，但尚未大眾化。

LG電子的這個LG tiiun體積可大可小、也可通過LG自有App叫做ThinQ來進行遠端遙控和監視。據悉，不用考慮季節性，蔬菜約4周可收成，香草植物6周養成，會開花的則需8周。

至於這種植栽AI箱售價，不同產品價格不同但網載平均約149萬韓元，而植物種子一包售價大概是在3.5萬韓元上下。