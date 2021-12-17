台北市立國樂團明後兩天在台北市立文獻館樹心會館，「國樂春秋：2021台灣國樂展演國際學術研討會」，透過線上與實體會議，有北京、奧地利、澳洲、馬來西亞、新加坡、香港及台灣音樂家與學者，發表近18篇學術論文，從中看當代國樂發展，指揮家陳澄雄也將有一場專題演講，談論北市國的沿革和發展。

這次研討會的論文，聚焦在台灣光復前至1991年間的研究範圍，主題包括50年代以前的國樂樣貌、光復後至70年代的國樂發展、80至90年代國樂的騰飛、北市國與主題樂種結合的展演、北市國附設樂團的營運與國樂人才培育、國樂展演與海內外交流面面觀等。

國內學者包括林月里、施德玉、張儷瓊、張榮欣、郭玉茹、陳慧珊、陳婉菱、陳王湘瑜、葉和中、樊慰慈、蔡秉衡、傅明蔚、黃稟皓等人發表論文，同時邀請沈冬、吳榮順、林昱廷、許雪姬、陳鄭港、鄭德淵、蔡宗德等學者擔任主持及綜合座談與談人。海外學者則有于慶新（北京）、王蓂（奧地利）、江賜良（馬來西亞）、楊偉傑（香港）、李明晏（新加坡）、蔡燦煌（澳洲）。線上直播規劃於「台北市立國樂團YouTube頻道」觀賞。