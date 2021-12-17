依勞基法規定，中央主管機關指定應放假日，均應休假，而明天的公投日已被指定為放假日，當雇主徵得勞工同意在當天工作，工資應加倍發給，否則可處2萬元至100萬元罰鍰。

中央選舉委員會定於今年12月18日舉行公民投票。為保障具投票權的勞工得以行使權利，勞動部前已指定公民投票日為《勞動基準法》第37條所定放假日，因此，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給；至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，勞工原本就可以當日行使投票權，因此不另外給假。

勞動部提醒，所稱放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時。再者，由於投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

勞動部條件司司長黃維琛說，但至於若勞資雙方合意，且勞工提出要求，則雇主可以給予「補休」；勞動部提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處2萬元以上，最高100萬元罰鍰，並應補給工資。