台灣麥當勞有提供筷子？有網友今（17日）去麥當勞點餐，聽到有客人向櫃台索取筷子為了要夾薯條，正當他心想「怎麼可能有」得時候，店員竟然還真的拿出一雙免洗筷，讓原PO超驚訝「今天才知道」，貼文引起討論，不過有網友們推測真相，應該是員工自己的免洗筷。

有網友聽到客人向櫃台索取筷子夾薯條，還以為不可能的事，結果店員竟然還真的拿出一雙免洗筷。(圖／翻攝自臉書 爆廢公社)

一名網友在臉書社團《爆廢公社》表示，他去麥當勞買餐，排他前面的小姐領餐時跟店員要筷子，說要夾薯條的，原PO暗笑了一下心想，「怎麼可能會有」，然後正準備從包包裡拿免洗筷給她時，沒想到店員搶先一步遞上一雙免洗筷。速食店有提供筷子的服務讓原PO超震驚，「到今天才知道，原來麥當勞有提供筷子」，不過原PO最後補充說明，感覺也可能是店員自己要使用的，但是以客為尊，所以給了客人。

貼文引起討論，許多網友相當驚訝，「真的假的啦，麥當勞有提供筷子喔」、「是剛好有還是真的是麥當勞提供？」、「要筷子都有，我跟員工要電話他都說沒有」、「原來麥當勞有提供筷子，那…我可以點炒麵嗎」。

不過也有前員工表示，麥當勞提供的餐具並沒有筷子，「那個是員工自己的吧，我記得以前打工的時候沒有阿，那時候還有飯欸，也給湯匙而已，沒有筷子」、「身為前店員表示，那是員工或經理私人的，公司餐具只有叉子跟湯匙、吸管、攪拌棒」，也有網友分享服務業的其他經驗，「還有客人問服務員有沒有牙籤要剔牙」、「我在85打工都被要過筷子了」。