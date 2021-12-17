美國一家著名的資產管理公司高層管理人員表示，美中關係的持續緊張，對許多在美國市場上市的中國公司而言，基本上已經「Game Over」（遊戲結束）了。現在還在華爾街上市的中國公司，未來3年將全部從美國資本市場退出。

美國TCW資產管理集團公司新興市場董事總經理洛文傑（David Loevinger）接受美國《全國廣播公司消費者新聞與商業頻道》（CNBC）採訪時說，中國政府不允許美國證券交易委員會的會計監督委員會（PCAOB）對陸企審計行檢查，「這個問題懸而未決已有20年，而我們一直沒有辦法解決。」

《美國之音》指出，TCW集團公司管理的資產總額高達2658億美元，該公司新興市場董事總經理洛文傑先前曾擔任美國財政部中國事務資深協調官。

洛文傑的評論是針對美國證券交易委員會（SEC）本月初宣佈的新規定，新規定要求在美國證交所上市的中國公司必須披露其是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。新規定的依據是美國國會去年12月通過的一項法律，要求確保在美國上市的外國公司─特別是中國公司─遵守美國的相關規定。因為長期以來中國政府不許美國SEC對陸企審計公司進行帳目認證檢查。

洛文傑表示，鑒於美中兩國政府之間目前缺乏互信如此嚴重，而且兩國關係短期內很難有所改善，「因此我們完全不可能在未來幾年內解決這個問題」。所以，現實情況是，到2024年，在美國證交所上市的絕大多數中國公司都會陸續從美國退市，轉往香港或上海上市。

報導指出，今年6月底在紐約證交所掛牌上市的中國網約車巨頭滴滴出行已宣佈，啟動在紐約證交所的退市工作，同時準備在香港上市。該公司總市值在上市當天一度超過800億美元，至今市值跌幅已超過一半。

除了滴滴外，很多已在美國上市的中國著名互聯網相關的大公司已經啟動或完成在香港證交所的雙重上市。這些著名的中國大公司包括阿里巴巴、京東、百度、網易和微博。

洛文傑認為，滴滴退市是一個轉捩點。「我不認為中國政府會讓美國的監管人員毫無限制地查閱中國公司內部的審計文件。」而如果美國監管人員無法查閱那些文件，他們就無法確保美國資本市場能免於遭詐欺行為的侵擾。