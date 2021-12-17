豐羽計畫有大型展覽及文化展演、部落文創商店、產業市集外，也會作為每年豐年祭舉辦場地。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

2020馬太鞍部落傳統文化傳承暨原住民族日活動，縣長徐榛蔚出席在馬太鞍祭祀廣場開幕典禮，她期許各部落透過故事，將先人的文化及智慧傳承下去。（王志偉花蓮傳真）

花蓮光復鄉馬太鞍為全台最大阿美族聚落，縣府提出「原住民族傳統藝術豐羽計畫」，預計在當地打造文化驛站，包括典藏區、表演廳及原民文化研究基地，多年來覓地爭取經費，2019年獲原住民族委員會核定經費後，經15次工程招標終發包，總經費約1.9億元，預計明年3月開工、後年年底完工。

縣府表示，馬太鞍部落「豐羽計畫」獲原民會核定經費，由花東基金補助1.4億元，加上縣府自籌款，總計1.9億元。內政部2019年10月核定變更光復都市計畫，同意無償撥用國有土地，同年11月招標，因營建大環境不佳等因素，再加上受疫情影響，歷經15次招標，期間檢討修正，終完成發包。

「豐羽計畫」基地位於台9線光復路段，原為當地文化產業推展中心，戶外開放園區是在地阿美族部落豐年祭舉辦地點，工程基地占地約1.5公頃，將增建阿美族文化展區、表演廳、數位體驗、圖書典藏空間及研究室等，由建築師曹羅羿團隊負責規劃設計，建築仰望中央山脈，並以山脈美景為概念，巧妙的運用建物堆疊層次，塑造如同山脈峰峰相連般的景致。

縣府表示，興建完成後的場館空間將成為中南區原住民族文化及歷史研究基地，並藉由豐羽計畫推動原住民文化及傳統藝術人才培育，留住在地人才，推廣原住民族文化、提振部落永續經營。

縣長徐榛蔚表示，豐羽計畫以「在地連結」作為核心價值，並期能帶動周邊區域產業環境的大幅改善，達成發展觀光、藝文、產業與生活品質總體經濟與綜合目標，與部落共同合作，帶動馬太鞍部落及光復鄉整體發展，相信一定能成為花蓮最具代表性的原住民文化交流平台。