美媒報導，發跡台灣高雄的手搖飲品牌貢茶，正考慮在美國申請IPO（首次公開發行）股票上市，估值至少有6億美元（約新台幣166億），目前貢茶的所有人為私募基金業者TA Associates，最快明年初就能推動IPO，不僅如此，外媒披露，TA Associates也考慮將貢茶賣給一位策略夥伴，以利推動大陸業務。

貢茶2006年創立於台灣高雄，目前在全球20個國家都有據點，包括台灣、大陸、日本、韓國及新加坡等地，總數約為1300家。事實上，貢茶的經營權經過多次轉賣，2019年TA Associates向私募基金業者UNISON CAPITAL買下貢茶，但交易金額並未公開。

報導指出，TA Associates與花旗集團正在研究發展貢茶品牌的最佳策略，多項討論中包括讓貢茶在美上市，但也考慮將貢茶賣給一名策略夥伴，以加速推動大陸業務。

知情人士透露，目前討論都還在初期階段，一切都未定案。不過，目前花旗與TA Associates官方都未針對此事做出回應。