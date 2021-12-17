台中市長盧秀燕表示，希望各行各業百花齊放，讓每個行業都獲振興。（盧金足攝）

台中市府舉辦第三屆台中購物節，民進黨市議員17日批評，市府行政效率不彰，也不按照遊戲規則行事，沒有振興基層的經濟，質疑到底是辦台中購物節還是「台中購屋節」？只振興房市、車商及百貨公司、市場、小攤商卻沒有受惠。台中市長盧秀燕表示，盼各行各業百花齊放，讓每個行業都獲得振興。

民進黨市議員賴佳微、陳淑華、江肇國、周永鴻今日在總質詢時指出，台中購物節現金抽獎屢現爭議，有民眾抱怨中獎5000元，市府以發票不足額理由，中獎資格被取消，只傳簡訊給民眾稱中獎的抽獎券屬於不足額發票給予抽獎券的樣態，購物節活動就是累積消費金額就能獲抽獎券，市府系統疏失，卻要讓民眾自己吞下去。

民進黨市議員陳淑華抨擊，從登錄金額類別、發生交易地區別統計，台中市購物節變成買房、購車、到百貨公司、量販消費，對民間消費提振，包括夜市、市場生意振興缺乏幫助。

賴佳微說，台中購物節兌獎程序繁瑣，市府規定要在指定時間提出申請，但是市府有在時間內把獎金發給民眾？刮刮樂都現中現拿獎金，購物節中獎拖一個月還沒收到獎金合理？

盧秀燕強調，台中購物節希望各行各業都能雨露均霑，有議員建議房地產、買車不能算，但其他縣市舉辦購物節也都包括其中，市府不排除任何行業為城市拚經濟，市府聽取民意、取得民眾共識研議，希望各行各業百花齊放，讓每行業都好。

「今年規模擴大，多達6萬多人獲獎」，盧秀燕表示，她同意議員所說，針對兌換速度應該要加快，但兌獎限2周不太合理，市府在每屆舉辦過程會檢討問題檢討改善。

經發局表示，目前兌獎小組已送至經發局共2萬8749件、1萬8486件已匯款。