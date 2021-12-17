飛「金門-嘉義」航線 明年1月起往返再增加1班次 17:342021/12/17 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門-嘉義航線，明年1月起往返將再增加1班次。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣府繼9月協調民航局重啟嘉金航線後，今天再宣布自明(2022)年1月起再增加金嘉線班機，由每周五、日調整為每周一、五、日飛行金門-嘉義往返1架次，讓鄉親和遊客來往更加便捷。 縣府說明，未來將持續關注、逐步調整並協調相關運能，期盼疫情退散後，盡快恢復往日交通榮景，也提醒依據中央疫情指揮中心規定，搭機由台灣本島來金門仍需填寫「健康聲明書」，無症狀者可直接搭機，有症狀者需快篩陰性才能搭機，請鄉親及旅客留意和配合。 華航集團攻高雄旅展 帛琉旅遊現折2千 第2波春節離島加班機 12／22晚間開賣 #金門 #搭機 #嘉義 #航線 #增加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 SCFI連飆六周 美西線、東南亞線運價創高 16:112021/12/17 財經 南迴鐵路電氣化1周年 背包客高雄到花東快易通 14:372021/12/17 生活 全球海運 再吹漲價號角 04:102021/12/17 財經要聞 花蓮市新農兵橋明年8月通車 採後拉式工法結構更安全 17:312021/12/17 生活 Fed：明年3月結束購債 升息3次 04:102021/12/17 財經要聞 林智勝尋舞台 盼1個月內有結果 04:102021/12/17 運動天地 明年房價恐續漲 央行不排除再出手管制 瞄準囤房族 第3戶房貸降至4成 04:102021/12/17 財經焦點 冬至將屆 中市抽驗湯圓1件防腐劑超標遭罰下架 15:262021/12/17 生活 《其他股》東哥遊艇在手訂單約1億美元 排程到2024年 11:252021/12/17 財經 金門西半島規畫醫療專區 優先考量地政局附近四七高地 15:302021/12/17 生活 111年股東會 1月4日開放登記 04:102021/12/17 證券．權證 生活熱門新聞 全台都撞名 多少家庭群組名字取它？5千人笑炸：我家也是 - 生活 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 抓到了！林佳龍稱媽祖指示要林靜儀參選 梗的來源竟是林秉樞 - 生活 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 - 生活 高鐵太乾淨「坐過回不去」 南部人2點打臉：寧願搭台鐵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。