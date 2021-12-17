金門縣府繼9月協調民航局重啟嘉金航線後，今天再宣布自明(2022)年1月起再增加金嘉線班機，由每周五、日調整為每周一、五、日飛行金門-嘉義往返1架次，讓鄉親和遊客來往更加便捷。

縣府說明，未來將持續關注、逐步調整並協調相關運能，期盼疫情退散後，盡快恢復往日交通榮景，也提醒依據中央疫情指揮中心規定，搭機由台灣本島來金門仍需填寫「健康聲明書」，無症狀者可直接搭機，有症狀者需快篩陰性才能搭機，請鄉親及旅客留意和配合。