2021金曲歌后也是〝山系女神〞的田馥甄，今天(12/17)現身在台北寒舍艾麗酒店，出席ONE BOY年度壓軸鉅獻：「All in one全方位防水蓄熱衝鋒衣3.0」新品發表會。現場帶來ONE BOY衝鋒衣的精采魔幻展演之外，也迎來女神代言人-田馥甄絢麗登場，親口表白心中最愛的ONE BOY，如何帶給她今年感到「暖心」的聖誕節，可謂是ONE BOY品牌最佳代言人！

女神代言人田馥甄出席ONE BOY新品發表會，網購推薦ONE BOY，聖誕禮物首選衝鋒衣3.0。(圖/ONE BOY提供)

金曲歌后-田馥甄首推全台200萬人的選擇：ONE BOY「All in one衝鋒衣3.0」

超人氣品牌ONE BOY在台已熱銷多年，是許多潛水於網購民眾的最愛機能服飾品牌，而品牌代表作「衝鋒衣」，不僅持續穩坐品牌年度熱銷商品寶座，更成為現今的機能服飾霸主！你知道嗎？在台灣每10人就有1人穿過，這是200萬人NO.1的選擇，這也是金曲歌后-田馥甄私服穿搭的熱門首選！

ONE BOY「All in one衝鋒衣3.0」是金曲歌后田馥甄私服首選。(圖/ONE BOY提供)

ONE BOY對代言人總是寵愛有加，深知歌后喜愛爬山、踏青等戶外活動，因此，獻上「All in one全方位防水蓄熱衝鋒衣3.0」女款16色直接包色處理，佔領歌后衣櫃任君選擇！品牌的暖心之舉讓田馥甄笑著回應：「謝謝品牌的疼愛，好險他們很懂我，有了ONE BOY衝鋒衣，〝冬天，真的一件就夠！〞，但對我來說只有一件真的是不夠，你是選擇困難症的人，真的可以入手多件，讓每天的穿搭更顯得多采多變」。擁有ONE BOY衝鋒衣不僅幫你抵擋冷冽寒風還能抵禦突如其來的小雨，冬天就需要這一件，如同廣告中經典台詞：「冬天，一件就夠！怕冷，就穿ONE BOY衝鋒衣」。

暖心「DOUBLE 3」成功解鎖ONE BOY衝鋒衣DNA，是你我不容錯過的經典！

2021 ONE BOY 三合一衝鋒衣，未上市就有許多忠實粉絲敲碗期待，造成一上架立即引起廣大迴響，受到眾人喜愛原因來自令人著迷的商品DNA：「DOUBLE 3」。黑人問號已浮現在你右上角的對話框嗎？就讓ONE BOY為你解答！

ONE BOY衝鋒衣對抗台灣多變氣候，田馥甄直呼：「有了ONE BOY衝鋒衣，〝冬天，真的一件就夠！〞」。(圖/ONE BOY提供)

「衝鋒衣3.0是必備、體感調節有3WAY」一語道破ONE BOY商品DNA的秘密！ONE BOY針對台灣多變的氣候，推出具備洋蔥式穿搭守則〝一衣三穿〞對策，尤其進擊的衝鋒衣3.0最大變化來自〝暖心〞，一件柔軟舒適的內裡，竟可做到讓內裡的外層是冰島絨、內層為北極絨的雙重溫暖襲擊，透過雙S特別聚熱層紡織構造，可增長空氣活性，達到保溫率與舒適度的最佳平衡，經SGS檢測蓄熱CLO值達2.28(註)，穿上之後讓體內有感升溫。此外，整件外套最外層更通過五級防潑水檢測、帽子也能隨心搭配拆卸，還有反光邊條的貼心設計在手臂以及胸前LOGO旁，不僅保護安全也讓穿搭更有型，並在手袖處更有魔鬼氈縮口設計，徹底抵擋冷冽寒風。ONE BOY一個暖心改變讓歌后-田馥甄有感表示：「穿上衝鋒衣，讓我感到很溫暖，更是今年冬天不容錯過的經典款唷！」。

(註：一般外套約0.5，CLO值越高保暖性越佳)

ONE BOY「All in one衝鋒衣3.0」針對台灣多變氣候，提供洋蔥式穿搭，「一衣三穿」隨心所欲。(圖/ONE BOY提供)

田馥甄-網購推薦：超人氣品牌ONE BOY，是聖誕禮物首選、更是年底派對必穿！

歌后-田馥甄大方分享日常除了聽歌、爬山之餘，也很喜歡動動手指運動網購服飾，聖誕節禮物首選推薦ONE BOY衝鋒衣，讓暖心禮物送到心坎裡，絕對被讚爆！除了3.0版衝鋒衣外，還有「Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣」也是熱門推薦非常值得擁有。今年就靠ONE BOY衝鋒衣過冬吧！「冬天，一件就夠！怕冷，就穿ONE BOY衝鋒衣」。

聖誕禮物田馥甄首選超人氣品牌ONE BOY 。(圖/ONE BOY提供)

冬天，一件就夠！怕冷，就穿ONE BOY衝鋒衣。(圖/ONE BOY提供)

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