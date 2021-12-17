外電報導，美國國務院不具名高官16日稱，《不擴散核武器條約》（NPT）並未禁止澳洲與美英合作建造核動力潛艇。澳洲擬為潛艇配備的是常規武器而不是核武器，並且澳方已明確不會在其領土上建造核設施。該高官還稱，全世界都可以確信核潛艇的核材料不會被用於武器項目。美英澳核潛艇合作將實施最高等級保障，成為未來類似合作的先例。中國外交部發言人汪文斌今天（17日）在例行記者會中質疑，難道僅憑美國一句「空頭支票」般的口頭承諾，就可以打消國際社會的疑慮嗎？

汪文斌指出，美英澳在三方安全夥伴關係的框架下開展核潛艇合作，構成嚴重的核擴散風險，違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨。國際原子能機構現行的保障監督體系無法對核潛艇動力堆實施有效監管，因此無法確保澳方不將這些核材料轉用於製造核武器或核爆炸裝置。

汪文斌指出，美方聲稱可以確信有關核材料不會被轉用於製造核武器，難道僅憑一句「空頭支票」般的口頭承諾就可以打消國際社會的疑慮嗎？美方曾經承諾不推動北約東擴，但大家都看到了，後來美方是如何違背自己的承諾的。

汪文斌表示，多年來美英澳以國際核不擴散體系的領導者和維護者自居，但三國核潛艇合作充分暴露了其赤裸裸的雙重標準，三國此舉勢必刺激其他無核武器國家起而效尤，為解決地區和熱點問題帶來深遠的負面影響，最終可能導致國際核不擴散體系的坍塌。美方可以向無核武器國家澳大利亞轉讓武器級核材料，還有什麼理由反對其他無核武器國家生產高濃鈾？

汪文斌表示，國際原子能機構11月理事會將美英澳核潛艇合作相關問題列入正式會議議程，並進行了討論，反映了廣大機構理事會成員國對此事的嚴重關切。美方聲稱三國核潛艇合作將實施最高等級保障，將成為未來類似合作的先例，試問三國有什麼資格為其他國家來創設標準？

汪文斌最後強調，美英澳核潛艇合作保障監督問題事關《不擴散核武器條約》的完整性和有效性，涉及機構所有成員國利益，應當由機構所有成員國共同討論。中方已建議機構成立所有成員國都可參加的特別委員會，專題討論對無核武器國家核潛艇動力堆及相關核材料實施保障監督所涉及的政治、法律和技術問題，妥善尋求各方均可接受的解決辦法。在各方就此達成共識之前，美英澳不得推進相關合作，機構秘書處也不得擅自與三國商討所謂的核潛艇合作保障監督安排。