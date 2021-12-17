京城(2524)下午舉行法說會，發言人周敬恆說，截至11月為止，高雄房屋交易棟數突破4萬大關，這現象在高雄前所未見，房市看好程度可說是一面倒，下半年整個市場扭轉為賣方市場，隨著價格上揚買賣雙方價格認知差距加大，使得成交量未大幅增加。

興建成本大增的確對建築業者造成影響，京城2012年11月完工的24樓大樓個案，成本6.8萬/坪，現在已經要13萬/坪以上，9年漲幅是91.18%，預計未來這幾年高雄大型工程陸續開工、大型電子廠建廠效應下，恐更加劇成本上升。

台積電的到來讓未來高雄看到了發展的願景，預估可為高雄帶來不少的工作機會及經濟貢獻，房地產可望直接受惠，周敬恆認為，未來五年內的房地產市場需求可望穩定成長。

受惠科技業就業帶動，台南及高雄是今年的房市熱區，中小坪數產品需求量相當大，是目前成交主流，因市場漸缺貨，成交量趨向減少走勢。展望明年度房市，周敬恆認為，明年利率將走升幾乎已成為共識，在現階段價格及利率上揚會造成購買力下降，惟升息初期尚不致對房地產市場有太大影響。

2020年至2021年，新冠疫情對房地產市場並沒有造成很大影響，周敬恆說，下半年，市場耳語台積電將來高雄設廠，造成大量投資客搶進，各案場銷售速度加快，也造成價格調漲幅度大，加上高雄、台南地區營造市場缺工效應，營建成本上揚，加速房地產市場價格上揚。

周敬恆指出，台積電到高雄設廠，一定不止於台積電本身進駐的員工而已，加上為數不少的產業鏈廠商可望進駐，包括美商英特格、德商默克在高雄設廠就是實例，預估可為高雄帶來不少的工作機會及經濟貢獻，房地產可望直接受惠。他說，經濟力及產業提升是高雄現階段最欠缺的，未來高雄有了新的產業鏈進駐及眾多的重大建設，不但可以提升都市經濟水平及消費能力，也可創造大量就業機會，提升在地經濟競爭力，高雄可望全面脫胎換骨。