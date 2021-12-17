立院院會原預定在17日完成三讀證交稅條例、即為當沖降稅優惠延長三年，惟綠營黨團指出，藍綠雙方為衝刺18日四大公投案，因此17日各立委紛紛出動至個人選區，出席人數較少，最後更改議程，但當沖降稅預計可趕在12月底前完成三讀。

綠營立委郭國文表示，當沖降稅是既定政策，朝野已在14日達成共識，也就是將當沖適用證交稅率千分之1.5（原為千分之3）優惠延長三年至2024年12月31日，綠營有信心可以完成最後三讀程序，股民不用擔心。

我國台股當沖交易機制自2014年施行，但2014～2015年股市受證券交易所得稅重新課徵影響，外界對台股投資意願大幅降低。

為有效提振台股交易量，立法院在2017年4月底修正通過《證交稅條例》修正案，將當沖交易的證交稅稅率從千分之3降為千分之1.5，原本立法為短期一年措施，後續在2018年上半年又修法延長三年八個月，展延至2021年12月31日到期。

財政部與金管會2021年考慮到未來股市量能情況，再度推動修法，研擬將當沖降稅優惠再展延三年至2024年12月31日，目前已完成院會協商，就等立院最後三讀程序。