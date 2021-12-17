市場擔心全球央行收緊貨幣政策影響復甦，16日晚間道指曾升262點後倒跌收市，納指曾跌2.9％，拖累17日亞洲股市受壓，港股弱勢未改，一度挫逾三百點，盤後富時羅素換馬，收市競價時段成交突增近300億。

香港信報報導，恒指17日開盤跌11點，報23463，已是高位所在，在科網股壓力下，港股跌幅擴大，午後最多跌316點，低見23158。

最終恒指收盤跌282點，跌幅為1.2％，報23192，國企指數報8218，跌131點，跌幅為1.58％，科指跌141點，跌幅為2.4％，報5680。富時換馬帶動，成交額增至1626.12億港元。

個股方面，騰訊全日挫3.2％，收438港元，成交額有124.7億港元。百威升3.1％，為漲幅最大藍籌。信義光能跌9.4％，為表現最差藍籌。

盤後李寧加入富時中國50指數，收市仍挫5.7％，在收市競價時段成交大增逾12億，使全日成交高達26.1億港元。