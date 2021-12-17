洋基工程（6691）初次上市（IPO）普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（17）日進行競拍，得標加權均價236.48元，並敲定明（111）年1月3日以180元承銷價上市，成為明年上市首發。以洋基工程今天興櫃收盤均價263.45元來看，參與公開承銷抽籤的中籤戶約有8.345萬元、46.36％的套利空間。

證交所表示，洋基工程辦理競價拍賣股數5433仟股，公開申購股數為1458仟股。參與投標之投標單筆數計3630筆，合格標單共3420筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今日於證交所完成電腦開標作，並全部拍賣。

開標結果最低得標價格231.5元，最高得標價格288.88元，得標加權平均價格236.48元；另依相關處理辦法規定，洋基工程競拍最低承銷價為155.17元，此次辦理公開申購價格為180元，12月21～23日為公開申購期間；12月27日為公開抽籤日。