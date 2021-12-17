對於1218的四項公投，侯友宜今（17）日終於在臉書表態，「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」瞬間吸引近5萬個讚和4千筆留言。另外，「說說能源 Talk That Energy」臉書粉絲頁昨（16）日也貼文還原侯友宜與他們的對話。「說說能源」小編在《說信：從核說起》展覽閉幕後隔天，侯友宜市長到現場巡視，小編對侯市長喊話：「市長，核能真的就差你支持了啦，這次核四公投真的很需要你的幫忙」侯友宜錯愕也急著回：「我沒有不支持核能啊，我也沒有不支持公投」！

以下是「說說能源 Talk That Energy」臉書粉絲頁全文：

12/5是《說信：從核說起》展覽閉幕後隔天，按規定得將場地復原，因此我和設計團隊回到展場處理後續。

撤展到一半，我們被告知有重要人物會來巡視園區，也會路過我們的展覽，因此我臨機應變的將已經撤下的展板直接放在走廊上，就是為了堵這號大人物經過時可以看到。

約莫下午四點多，一個阿伯路過，很認真的在看我陳列在走廊上的所有展出，我認出他了，他也發現我認出了他，然後他主動跟我說：「你們這些做的很好啊，很棒很難得欸！」

我有點急的回到：「謝謝市長，但也需要你多多支持啦」

他說：「支持什麼？」

我說：「市長，核能真的就差你支持了啦，這次核四公投真的很需要你的幫忙」

他小錯愕也急著回：「我沒有不支持核能啊，我也沒有不支持公投」

我再回：「市長我是你的市民，我真的覺得您在永續發展SDGs上做的很好，把城市規劃的很好，使用核能也可以促進永續發展啊！」

他說：「我知道，核能是很乾淨的能源，這我有看比爾蓋茲的書，他書裡寫的很清楚，真的相對安全而且也有新的技術在處理核廢料的問題。」

我：「哇塞，市長你也有看如何避免氣候災難那本書喔！市長，我也很認同你最近說中央要有決心處理核廢料的事情，像美國、日本都是中央政府制定政策後，諮詢地方想法，但市長這你還是要把他講清楚說希望政策要怎麼執行，不能讓別人認為好像你擋這個擋那個」

他拍我的肩：「年青人，我知道，但有時候政治還有每個人的想法未必都能如我們所願」，我想插嘴回話，但他看了其他展板：「這我都知道，你這些都很棒很好啊，讓大家有機會了解很好，你們繼續加油。」

離開園區前，他請幕僚來問我們能否一起拍個照（當然也可能是他怕我亂講話要記錄我是誰啦）。拍照前，他在我旁邊說：「年輕人，你已經做得很好了，有沒有女朋友？」我：「市長你要介紹給我喔？」。

這是我與某市長的故事，早知道當時最後應該回：「如果核四確定重啟，我就在一號機商轉前，在這邊結婚，至少生兩胎！！」