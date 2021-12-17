1218公投》李柏毅宣講遭甩巴掌 葉元之自爆被比中指

國民黨台北市議員李柏毅今（17日）在大安公園街講時，遭婦人飆罵、甩耳光，新北市議員葉元之下午在臉書發文，表示他在街頭宣講時，也曾被不同立場的民眾「比中指」，痛批在民進黨的操弄對立下，很多英粉出現不理性的行為，令人無法接受。

李柏毅今天上午在北市信義路、新生南路口宣講，1名老婦人突然上前嗆聲，質疑「為何要推動公投？」、「不知道拒吃萊豬台灣會被大陸併吞嗎？」，李當下向婦人說明、解釋，卻遭婦人打一記耳光。

「我尊重妳的想法，但妳不需要跟我比中指！」下午葉元之在臉書貼文譴責不理性的行為，表示他也曾在宣講過程中遇民眾惡意比中指。

葉元之表示，明明是可以理性討論的公投議題，在民進黨的操弄對立下，很多英粉出現不理性的行為。這段時間他在街頭宣講，當然也有遇到不同意見，有人跟對他說「四個不同意」，他則回說「尊重」；有人嗆他「萊牛可吃，萊豬為何不可吃？」他則回應「妳愛吃妳吃，我是不想吃。」這些都是理性對話。

葉元之強調，若意見不同，就比中指、甚至打人，令人無法接受！民進黨到底要撕裂台灣到什麼時候？