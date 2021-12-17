SOWHAT樂團推出新專輯《回到這裡》。（星創意行銷提供）

SOWHAT樂團休團10年近日推出新專輯《回到這裡》，17日舉辦媒體餐敘，聊起這次回歸歌壇，SOWHAT透露團員們各拿出60萬、湊齊300萬才順利發片，連吉他手邱龜的兒子還借出存了很久的撲滿；有趣的是，吉他手小花現職是五月天的樂手，女兒稱呼阿信為「阿伯」，追問阿信是否塞錢給他、投資這次出輯？小花笑回：「塞錢給我是應該的，我在那邊上班，塞好塞滿。」

SOWHAT於10年前辦完10周年紀念演唱會後休團，團員們各自發展，主唱阿火目前是音樂節目音樂總監，團長麥基是王心凌演唱會御用樂手，邱龜及乳溝則分別擔任金融業上班族及內衣公司的主管；團員中的小花、邱龜及乳溝都已當爸，小花的女兒是五月天粉絲，曾反問小花說：「爸爸幫五月天工作，為什麼沒加入五月天？」讓小花只能傻笑。

SOWHAT在業界人緣很好，好友鼓鼓今百忙抽空到場力挺，還現場充當起「健身老師」，帶著5位團員「操肌」，只見年屆40的SOWHAT團員們做到氣喘噓噓漲紅臉，拚勁十足；聊起和鼓鼓相識，最早出道時曾在強辯樂團擔任吉他手的小花，當時正好跟「魔幻力量」的鼓鼓隸屬同家公司，雙方因此結緣，小花回憶往事說：「有次台胞證不見在青島漂流，剛好鼓鼓來青島開簽唱會，順道餵食我，建立好友誼。」