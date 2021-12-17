距離12月18日公投投票日來到選戰最後關頭，民進黨秘書長林錫耀今表示，最後關頭民進黨全黨上下就是集中催票再催票，黃金24小時內都還要努力拉票，務必讓「四個不同意」票票入匭。

他說，由於公投當日還可以繼續宣傳拉票，蔡英文主席和全黨上下也會持續透過線上與線下的方式，呼籲「台灣隊」一定要站出來，一人拉四票，出門投票去。

林錫耀指出，近期有聽說有民眾支持「四個不同意」，但誤解以為不用去投票就好，這樣的狀況令人擔心。所以民進黨中央黨部也要拜託全國所有黨公職，最後關頭要全力動員、加強說明，提醒所有支持者，「四個不同意」，一定要出門投票去。明天一定要持續提醒大家出門投票，投下「四個不同意」，票票都要入匭。

此外，針對昨日與今日都有傳出部分民眾在街頭宣講活動時和藍綠雙方的宣講者發生衝突的情形，林錫耀也強調，選舉到了最後關頭，兩邊支持者情緒難免比較激昂。

他說，民進黨要呼籲所有支持者都要冷靜以對，避免造成衝突。尤其今天晚上三個政黨都在北市舉行造勢晚會，距離都不遠。民進黨也要再次呼籲各政黨都應該要各自約束支持者理性參與，希望選舉活動一切順利，民眾理性投票，再次展現台灣民主風範。