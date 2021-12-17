美國聯準會（Fed）利率決策會議結論符合市場預期，美股技股領跌，台股也跟著開低震盪但收小紅，外資由賣轉買並匯入資金，加上出口商拋匯進場，推高新台幣重返27.7元價位，上演股匯雙漲，終場收在27.78元1美元，升值3.7分，台北外匯經紀公司成交量11.34億美元。

新台幣同收周線，本周累計貶4.3分或0.15％，周線連二貶。外匯交易員指出，通膨壓力有增無減，Fed如預期加速縮減購債計畫，2022年3月減至零，並且依點陣圖顯示，在6月啟動升息，且預計年底前共升息3次，美股反應資金派對將結束，由科技股領跌，四大指數全收黑，台股受連動雖開低，但表現相對有撐，回到平盤上下整理，最後收小漲26點至17812點，連動新台幣走勢也是先貶後升。

外匯交易員表示，外資在連續五個交易日賣超台股後，轉為小幅買超新台幣30億元，午後並且偏匯入資金，出口商看到新台幣貶不下去，也趕緊進場拋匯，進一步推高新台幣盤中最高來到27.744元。

隨耶誕節及跨年腳步已近，外資將陸續啟動休假模式。外匯交易員認為，由於Fed縮減購債及提前升息確定，金融市場可說是利空出盡，年關前股匯市就算延續震盪，波動幅度將不至於擴大，甚至重啟新的攻勢，新台幣更因為出口商年終拋匯需求大，預料應是偏升格局居多。