有些女生說話很直，嘴上不饒人，一不小心就傷害到別人，但她們其實是刀子嘴、豆腐心。《搜狐網》近日分享3個心直口快的生肖女，給人母老虎的印象，不過卻天生擁有旺夫運。

1.生肖虎

屬虎女個性真率，她們想到什麼就說什麼，絕不會憋在心裡，不過也因她們說話太直接，經常一不小心就傷害到別人，雖然她們嘴上不饒人，為人卻非常坦誠，不僅如此，她們工作能力強，更是名副其實的母老虎，雖然表面強悍，但內心卻很柔軟，而且天生招財旺夫，能幫助另一半走上事業巔峰，因此娶到她們可說是非常有福氣。

2.生肖狗

屬狗女脾氣不好，而且個性很急躁，只要聽到不同的意見，她們甚至會試圖說服別人，而且看到不順眼的事情，屬狗女會不經思考就直接指正，不給別人留情面，太直的個性也讓內心較脆弱的人受傷，雖然屬狗女心直口快，嘴上不饒人，但對家庭很有責任感，與她們深入認識後，會發現她們其實是刀子嘴豆腐心，而且還是旺夫財神爺。

3.生肖馬

屬馬女性格熱情、精力充沛，而且工作能力強，天生擁有女王風範，喜歡被丈夫捧在手心裡的感覺，雖然個性大剌剌，但卻過於急躁，有時一急，脾氣也會跟著變大，而且與丈夫發生爭執時，她們會從小貓變成母老虎，伴侶最終都會選擇低頭和解，不過只要矛盾解決了，她們又會變成原本活潑的模樣，還會發揮旺夫招財的天賦。