隆中(6542)今天舉行法說會，公司休閒博弈類遊戲營收占比由去年40％，今年前三季提升到50％，明年主要仍以目前營運的三款手遊為主，加上全球博弈市場不斷成長，看好博弈類型遊戲的成長。至於NFT看法，公司表示會保持關注，如果是趨勢也會在上面有所發展，並已經陸續跟業界專家交流中。

隆中目前主要業務有代理業務、自研休閒博弈、區域網路遊戲授權（實體網咖、主要市場在美國），2020年占比為42％、40％及18％。

目前旗下三款博弈手遊都是自研自發的遊戲，其中一款「角子共玩」，由銀河網路負責營運，內容包括老虎機、柏青斯洛等類遊戲機超過70款以上，2017年第一季開始推出，上線之後到現在快五年玩家每個月的儲值金額穩定，不過，新會員成長不多，今年朝日本市場推廣。

「王牌俱樂部」在今年第二季推出，由隆中負責營運，內容涵蓋老虎機、柏青斯洛、捕魚機、視訊以及棋牌類型遊戲機約40款以上，市場以為台灣為主。由於獲取新客成本增加，投入行銷費用大，但玩家累積的狀況沒有太亮眼表現。

「Jackpot island」是由銀河網路營運，內容有老虎機、Mini Game等超過30款以上遊戲，作品還在調教優化，這款產品主要市場在美國，需要投入的行銷費用也相當高。因此，先以英語系國家相對比較小的先開始做測試，今年第二季已經在菲律賓、第三季在澳洲推出，現在小量在美國市場測試。

隆中前三季營收5.63億元，稅後虧損1.58億元，每股虧損3.76元。今年虧損主要提列商譽及權利金減損。