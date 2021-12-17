歐股周五早市走低，風險偏好受到一些不確定因素衝擊，包括Omicron變異株病毒的迅速傳播，將如何影響到2022年的經濟成長，以及幾家主要央行的政策會議將產生何種複合影響。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.25點或0.26%，為475.31點，抹去了周四的上漲。歐洲央行的貨幣支援政策只是略微地收緊，英國央行升息，美聯準會則暗示在2022年計畫升息。

大陸、香港、日本股市周五收跌，華爾街科技股周四則明顯滑落。

歐洲科技股跌1.1%，汽車股也下跌1.15%，石油股追蹤了油價滑落而下挫1.1%。Omicron病毒染疫人數上升，對全球燃料需求的預期下降，原油價格首當其衝。

空中巴士漲0.4%。該公司完成第3度擊敗波音，與法航/荷航集團簽下100架窄體客機的供應協定，成為空巴在架數上史上最大筆的採購案。

義大利醫療診斷公司DiaSorin跌7.4%。由於新冠病毒相關營收大跌60%，該公司預期2022年銷售更為疲弱。