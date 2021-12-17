冬天其實是減肥的好時機！營養師陳嫚羚在臉書粉專PO文指出，天冷代謝率可提高10％，但不代表就可以放心吃，相反的容易為了產生更多的熱能，食慾大幅增加，千萬不可不慎。

陳嫚羚指出，冬天的代謝率之所以能提高10％，原因在於人體需要維持恆定的體溫大約在37度，處於低溫環境時就需要產生較多熱能來維持，而產熱的方式大致分為「無意識的發抖產熱」、「褐色脂肪細胞活性增加而產熱」以及「吃東西增加攝食產熱」3種，不過要注意的是，除了食慾增加，還會想挑高熱量的食物進食。

陳嫚羚表示，提高10％代謝率，約等於增加100至200大卡的熱量消耗，其實只要吃一碗八分滿的飯（280大卡）就會輕鬆超過；另外像是冬天常喝的太妃糖拿鐵、薑汁奶茶、黑糖珍奶，一杯就超過500大卡，不能太常喝。至於冬天若是不想吃胖，以下3點要多注意：

1、維持或增加運動量：一方面增加能量消耗，另一方面能幫助血液循環，讓身體比較暖和，減少想吃東西抗寒的慾望。

2、每週規定自己只有一天放鬆吃，其餘時間還是要控制好飲食量跟內容。

3、挑合身衣服穿，冬天穿越寬鬆，體型也容易越來越寬鬆。