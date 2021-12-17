根據《香港01》報導，日本占星師分析12星座2022年運勢，天蠍座、水瓶座運勢特別順遂，不過白羊座、天秤座、雙魚座會非常忙碌，獅子座恐遇到小人扯後腿，要提高警覺。

▍白羊座

白羊座在2022年雖然很忙碌，但都是處理一成不變的事情，所以覺得很無聊，建議可以轉念，從其他角度看待自己的工作，將會有全新發現。這一年可以嘗試依賴身邊的人，無論再忙都要找時間放鬆，留一點反思時間給自己，將有很大幫助。

▍金牛座

金牛座2021年過得比較沈重，終於能在新的一年揮別霉運，2022年可以多聯繫老朋友，也很適合發展新的興趣。2022年在職場和人際關係都會有所變化，感到不安時也要繼續堅持，不要輕易放棄，如果努力後發現自己能力不足，也不要勉強硬撐，否則也難以做出滿意的成果。

▍雙子座

雙子座在2022年責任變得更重，手邊出現許多重用的任務，撐過去將能讓自己的實力大幅增進。可以把這一年的壓力轉換為動力，如果有收穫也不吝分享，將能招來好運。

▍巨蟹座

巨蟹座2022年會遇到許多挑戰，不用過於擔心，保持樂觀的心態，問題會迎刃而解。這一年可以多安排研習，增進自己的能力，眼光將變得更長遠，可以把自己的計畫和別人分享，可增進人際關係。

▍獅子座

獅子座在2021年過得比較迷惘，別忘記自己的初心，2022年將是尋找自我的好時機，如果進行順利，能改善家庭、朋友、合作關係，不過這一年容易遇到拖後腿的人，記得保持冷靜，就不易受到影響。

▍處女座

處女座2022年過得不太順遂，周遭出現質疑的聲浪，讓你感到煩惱又生氣，建議保持冷靜，清楚表達立場，別人才會了解你的真實想法。有些問題需要長期抗戰，這個與自己的能力無關，調整心態，別給自己太大壓力，才能維持頭腦靈活，隨機應變。

▍天秤座

天秤座的2022年有很多事情想要完成，所以顯得特別忙碌，任何事情要事先做好規劃，才不會在事到臨頭手忙腳亂。也因為如此，很難維持人際關係的平衡，記得保持樂觀積極，問題就能一一解決。

▍天蠍座

天蠍座2022年非常活躍，人脈擴展，認識新朋友，對未來有很大的幫助，這一年可以繼續深化自己的興趣，在自己的領域默默耕耘，不用在意別人的評價。

▍射手座

射手座2022年比較沒有起伏，顯得有點無聊，建議可以放膽嘗試一直以來感興趣的事物，背後會有人默默支持你。遇到問題可多聽取他人意見，就算看似簡單，也不能急躁處理，否則將會因為粗心得到苦果。

▍摩羯座

摩羯座2022年需要接收很多資訊，要相信自己的直覺，也要

摩羯座朋友2022年將會獲取到很多訊息，但凡事都要相信自己判斷，而且要和人保持緊密溝通，人脈有望擴展，別因此感到壓力，轉念將能享受其中。

▍水瓶座

水瓶座在2022年終於苦盡甘來，過去的努力開始獲得回報，手邊的任務也終於上軌道，至今累積的經驗和技能對未來的人生有莫大助益。不過要適度放鬆自己，有自信一點，遇到困難就能迎刃而解。

▍雙魚座

雙魚座2022年很忙碌，如果安排學習容易受挫，不過不要放棄，這一年實力將會有大幅進展，2022年可能會遭遇許多批評，記得守住自己的原則，不要迷失自我，才能做出最正確的決定。