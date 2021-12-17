世界球后戴資穎，今天在西班牙世錦賽女單8強賽迎戰強敵辛度，首局小戴靠著靈活的手腕屢屢在網前小球造成對手失誤，21比17搶下好彩頭，次局，戴資穎打法依舊兇悍，甚至還出現救球後打出高質量網前小球得分，讓辛度只能望球興嘆，最終小戴以21比13，繼東京奧運之後再次直落2淘汰宿敵，生涯首度闖進世錦賽4強，至少獲得1面獎牌。

東京奧運結束後休息了4個月的戴資穎，本周飛往歐洲展開征程，首戰直落二輕鬆獲勝，次役面對吉爾莫打了3局，第2局遭遇亂流落敗，看似打得很辛苦，但專家認為，雙方實力懸殊，小戴在第2局只是練兵而已，藉此機會熟悉場上風勢與手感，讓自己盡快進入比賽節奏。

戴資穎今日面對人高馬大的辛度，利用網前小球絕佳手感優勢讓對手疲於奔命，取得12比6領先優勢，但辛度也非省油燈連得3分，一路苦追至2分落後差距，戴資穎利用幸運球穩住軍心，21比17先聲奪人。

次局，雙方提拍再戰，多次互換領先，辛度有身材優勢，戴資穎則是變化多端的打法，12比12戰平，辛度回擊出界，小戴網前扣殺連得3分，再次要回領先局面，進而以9比1攻勢結束比賽，最終在拚戰41分鐘後昂首跨進4強門檻。

戴資穎過去與辛度交手19次，保有14勝5敗絕對優勢，包含今年東京奧運在內，目前處在4連勝局面，不過，小戴過去曾在2016年里約奧運和2019年世錦賽的8強賽都輸給辛度，可說是小戴生涯的最強敵人之一。

戴資穎過去6次參加世錦賽，除了1次退賽，其餘5次都止步8強，在實現奧運、亞運和亞錦賽都有奪牌紀錄後，小戴現在最想要的就是世錦賽一面獎牌，這次目標已經達成，就看最終獎牌成色能否更上層樓。