警方公布台北馬拉松交管範圍。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

「2021台北馬拉松」將於19日6時30分起跑，共有2萬8000名選手參加。警方表示，因終點區從去年起已移師至台北田徑場，屆時，賽道塔悠路、健康路、三民路、南京東路五段、四段將進行管制，車輛及行人無法進入及穿越，請用路人務必提早改道因應。

台北馬拉松周日6時30分自市政府市民廣場起跑，行經仁愛路、信義路、中山南(北)路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、成美左岸河濱公園、觀山河濱公園、迎風河濱公園等路段，賽道末段進入松山區，由基六號水門進入市區道路後，沿塔悠路、健康路、三民路、南京東路五、四段進入終點區。

松山分局為維護交通秩序與活動安全，已針對賽道及周邊路段規劃勤務加派警力及義交人員，於活動期間實施擴大交通管制，賽道兩側禁止人、車（含自行車）通行，管制範圍內的公車路線將配合管制改道或停駛，其中因應南京東路四、五段(東興路至敦化北路)凌晨0時至下午2時分階段管制禁止通行，欲穿越南京東路往南往北車輛請提前改道敦化北路及復興北路或經由內湖區改道，原行駛南京東路東西向車輛則請改道八德路、市民大道、民生東路及民權東路，詳細管制範圍時間可參考台北馬拉松活動官網。