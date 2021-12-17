台中市長盧秀燕表示，感謝議員支持，強調海線重要建設陸續推動。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕就職將滿三周年，但議員質疑建設成果以市區為主，沒有海線重大建設，海線被邊緣化。市長盧秀燕17日強調，「開不了工要開工、完不了工的要完工！」感謝議員支持，海線重要建設陸續推動，包括世界級景點高美溼地旁47年的危橋濱海橋，預計明年中旬完工，清水苦盼20多年「清水車站人行跨站天橋」工程，最快明年底完工。

民進黨台中市議員楊典忠、何文海今日在市政總質詢指出，民眾經常問清水海濱橋還要封多久？沙鹿兒童運動中心怎麼還沒開幕？盧秀燕連續兩年就職建設成果都沒有海線建設，這幾年地方建設經費市議會幾乎一毛未刪，為什麼工程流標、延宕、追加預算各種巧合都發生在海線？

楊典忠列舉十項民眾關切的建設，其中，清水運動公園到現在變運動中心歷經十年，清水火車站跨站天橋會勘多次逾7年，卻遲遲未能沒開工，海洋生態館十年難開幕，2.5億追加預算工程3年流標6次，汙水下水道幹管從前市長胡志強到現在，超過7年未做。

此外，台中捷運藍線、海線鐵路雙軌化從胡志強時代至今，清泉崗門戶計畫、海線公設保留地跨區重劃案送中央內政部3年仍在審議，牛罵頭國定遺址、台中港鐵路支線觀光化也都在地方講十幾年。

楊典忠、何文海、賴佳微強調，均衡區域發展，消弭城鄉差距，但三年時間到現在民眾還看不到進度，海線重大建設延宕、捷運藍線、鐵路高架化、汙水下水道系統、運動中心等重大建設，還是以市區為主，海線重大建設進度落後。

「開不了工要開工、完不了工的要完工！」盧秀燕感謝議員支持，強調海線重要建設陸續推動，包括世界級景點「高美溼地」旁的47年的危橋「濱海橋」，預計明年中旬完工，而清水苦盼20多年「清水車站人行跨站天橋」工程，最快明年底完工。

盧秀燕指出，清水國民運動中心等了10年，預計明年初開工，沙鹿兒童版國民運動中心明年初開幕營運，市府也已完成梧棲社宅，另外，包括清水區15-30-2道路、梧棲區15-28-2附近博愛路道路開闢、沙鹿區10-48-4東晉11街等多條重要道路陸續完工或動工，五權南路人行步道改善完工，台中海洋生態館順利施工中。

為照顧偏遠地區居民，台中市推動小黃公車以預約方式提供免費搭乘，服務高齡者或行動不便者，偏遠弱勢雙十公車最受惠，海線民眾搭乘公車至台中各地最多只需10元，市府恢復老人健保補助，海線大部分65歲以上長輩皆符合資格。

觀旅局指出，「台中市海洋生態館基本營運設施興建工程」已於今年9月20日開工，工程工期約一年半，後續尚有OT廠商期初投資3.8億元需進行室內裝修施作，約需一年完成，預計112年底正式營運。

水利局也表示，台中港特定區第一期第二次修正實施計畫去年4月20日由內政部營建署核定，同意補助建置汙水下水道S主幹管，市府已接續完成工程細部設計及公開閱覽，正在辦理招商作業。