華紙（1905）贊助2021年台北馬拉松55萬個益利非塑紙杯，19日開跑，共計2.8萬人報名參加，在路跑賽事補給站使用的紙杯將全數使用華紙益利CircuWell環保非塑紙杯，可減少1.34噸二氧化碳排放。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，華紙與統奕包裝合作，今年首度以益利CircuWell環保非塑紙杯贊助台北馬拉松賽事，55萬個益利環保非塑紙杯100％無塑膠淋膜、生物可分解與全紙可循環回收再利用，堆疊起來將近103座101大樓的高度。在台北馬拉松賽事結束後，中華紙漿也會把所有杯子回收運至台東廠，再次成為造紙的原料。

近年台灣路跑賽事紛紛以電子化報名、電子完賽證明、鼓勵使用矽膠水杯等措施減塑減碳，但路跑賽事補給站使用裝水與運動飲料的PE淋膜紙杯和寶特瓶，仍是大宗廢棄物來源。

以全馬賽道42公里，每3到4公里設立一個補給站，共有10多個補給站，粗估一場馬拉松賽事使用數十萬個PE淋膜紙杯與寶特瓶，還有其他賽道上的棄置物，動輒消耗數百噸資源，造成環境負擔，其塑料產品生產過程也產生龐大碳足跡，今年首度由華紙贊助益利非塑紙杯，可有效減少大量二氧化碳排放。

陳瑞和指出，華紙以纖維材料提供減碳、減塑與減廢的全循環解決方案，本次馬拉松活動的55萬個益利環保非塑紙杯，取代過往的淋膜紙杯，換算約減少1.34噸二氧化碳排放，約當0.067公頃林地的二氧化碳吸存量，期待為地球永續共同努力。