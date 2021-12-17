全台第一場將通過ISO 14067碳足跡查證的路跑賽事「2021臺北馬拉松」將在12月19日上午6時30分於市府前廣場準時開跑，響應全球暖化議題及「2050淨零碳排」的政策目標，「臺北馬拉松」首度邀請British Standards Institution（英國標準協會，簡稱BSI）進行碳足跡查證，期能達到逐年減少碳排量3%的永續目標。

臺北市副市長蔡炳坤在記者會上表示，今年賽事有「三個國際化」、「兩個在地化」的特色，三個國際化為，去年賽事登上國際田徑總會官網，讓世界看見臺北、賽事獲得國際田徑總會菁英標籤認證，以及與英國標準協會BSI合作進行ISO14067碳足跡查證；兩個在地化為，有7個縣市選手特地組團參賽，與各縣市加強連結、有全國運動會臺北市籍的好手參加。蔡炳坤用「三二一」的方式舉例，希望大家更好記住這些特點。

今年受疫情影響，全台路跑賽事減少了許多，「臺北馬拉松」沿襲去年成功經驗，採取最高規格防疫措施，並要求所有參與賽事的選手、工作人員及志工等提供健康證明，賽事當天在每個出入口進行體溫量測且必須佩戴口罩。起跑後距離拉開可取下口罩，完賽後安排工作人員提供防疫口罩讓跑者更換，做好萬全準備務求讓疫情退散。

聯合國氣候變遷大會（COP26）上月甫落幕，臺北市政府也在日前公布2050淨零碳排路徑，依臺北市排碳結構推動深度減碳，期待能達到2030年較2005年減碳30%的目標，並於2050年達成溫室氣體淨零排放，作為指標賽事的「臺北馬拉松」以實際作為率先響應，邀請BSI進行賽事碳足跡查證，盤點活動所使用的硬體設備、製作物等材質(成分)、用量、重量、運送方式及距離等數據予BSI進行審核推算使用的碳排放量，作為爾後辦理精進參考，同時爭取獲得由BSI發出的全球第一張馬拉松碳足跡查證證書。

今年的全國運動會馬拉松賽場上臺北市選手表現不俗，馬拉松女子組由謝千鶴、傅淑萍包辦前2名、張芷瑄也拿下第5名，馬拉松男子組賴怡廷、蔡政軒分列第4及第8名，以及曾代表臺北市參加國際交流馬拉松的李銘勝，其他還有在地臺北市好手曹純玉也參加馬拉松組賽事，同時也是國內女子馬拉松紀錄保持人、以及全國運五千公尺冠軍李奇儒參加半馬賽事，今年賽場上將是龍爭虎鬥，競爭激烈。李奇儒也在記者會現場高歌一曲「水手」，表達風雨無阻盡全力表現的精神。

除了國內菁英選手踴躍參賽，依世界田徑總會銅標籤認證賽事規定，主辦單位也邀請到12名國外菁英選手抵臺接受隔離與檢測後參戰，名單中不乏有多次參賽的識途老馬，來自烏克蘭的長跑好手Oleksandr Sitkovskyi去年也前來參賽，可惜只跑出2小時20分40秒的成績，相隔一年再度造訪臺北，目標個人最佳成績2小時9分11秒發起挑戰。

女子組方面也有兩位熟面孔，衣索比亞選手Alemtsehay Asefa Kasegn和摩爾多瓦共和國選手Lilia Fisikovici也是繼去年參賽後再度來台，個人最佳成績都約在2小時30分的她們勢必摩拳擦掌、蓄勢待發，提前抵台隔離除了防疫需求，也可及早適應臺北冬天溼冷的天氣，今年國內各方好手將把握機會，與這批國外精英選手切磋一較高下。

去年「臺北馬拉松」首次將終點移師臺北田徑場，讓參賽者齊聚臺北體育園區，今年賽道路線再優化，將全、半程馬拉松部分路線賽道進行分開，提前利用車道分道進行分流，讓選手跑起來更舒適，且不會跑錯路線；河濱公園內較彎曲狹窄路段也進行調整修正，減少體力消耗及速度的提升，讓選手在最後衝刺路段可以全力衝刺，跑出更佳的成績。

世界田徑總會去年更新標籤認證標準層級為：菁英白金標籤（Elite Platinum Label）、菁英標籤（Elite Label）、一般標籤（Label Race）三個等級，「臺北馬拉松」是臺灣唯一以市區馬拉松取得菁英標籤的賽事，未來也將透過更優質的服務讓世界看見台灣，朝更高層機標籤邁進。