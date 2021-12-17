特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）獲《時代》、《金融時報》評選為「年度風雲人物」。最近網路上瘋傳1則影片，1名大陸男子撞臉馬斯克在網路上迅速走紅，極高的相似度讓不少網友懷疑是馬斯克失散多年的雙胞胎，不過也有網友質疑這是換臉工具「深度偽造（deepfake）」的產物。

Is this the missing twin brother or body double of @elonmusk found in China? 😂 pic.twitter.com/UDsKySKnPi — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) December 4, 2021

《快科技》援引外媒報導，近日國外網友瘋傳1則大陸網友在社交平台的影片，原因是影片中的1名大陸男子長相太像馬斯克了。

影片中，這名男子身著黑色大衣，站在1台黑色特斯拉旁邊微笑著看著鏡頭，除了髮型馬斯克有著些許差異以外，臉上五官幾乎和馬斯克一模一樣，讓不少轉發的網友懷疑，「這是馬斯克失散多年的雙胞胎兄弟嗎？」

不過，雖然許多網友看到後都十分驚訝，甚至有網友表示如果不是他一口流利的中文，真的會以為就是馬斯克本人，但有網友質疑，這是利用「deepfakes」這種換臉工具，一種將他人的臉套用在自己身上。

1名臉書的用戶仔細觀察，認為影片中的人物說話時有點小問題，嘴巴、眼睛似乎有點延遲，判斷應該是採「deepfakes」換臉工具。