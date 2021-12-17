田馥甄今出席代言活動。（羅永銘攝）

田馥甄今（17日）出席服裝品牌代言記者會，會後受訪問起好姐妹Ella之前爆料她的膝蓋受傷，田馥甄透露5月中去爬奇萊南華時，因負重10幾公斤且她腳程快，下山後才發現十字韌帶鬆弛，導致蹲站、下樓梯時膝蓋不舒服，所幸居家防疫期間好好休息，加上她勤於復健，目前暫無大礙；適逢年底將至，問起新年願望？田馥甄甜笑回：「希望我可以有個18歲的膝蓋。」

田馥甄近年迷上登山，無奈卻造成身體負擔，她歸咎於對自己的體能太有自信，加上經常得穿高跟鞋工作，長年累月造成肌肉不適，認為這次膝蓋問題，不單單只是爬山造成；她目前藉由強化肌肉與復健改善，媽媽也提醒她「留得膝蓋在，不怕沒山爬」，田馥甄坦言還是有偷爬小山，膝蓋目前狀況穩定、沒大礙，要大家不用擔心。

她今年跨年推掉所有邀約，打算待在家好好休息，透露新專輯正進行收歌階段，至於原本今年底要舉辦的高雄巨蛋演唱會，由於疫情影響而延期，問她何時重啟？田馥甄說：「希望明年可以，再不行我都要哭出淚來了，安排好會儘快告訴大家，我比大家更期待。」